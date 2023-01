Omzet kleding- en schoenenwinkels in december ruim vijftig procent hoger dan een jaar eerder

In de maand december 2022 steeg de omzet van de Nederlandse detailhandel met gemiddeld elf procent ten opzichte van december 2021. Die stijging werd onder meer gedreven door een toename in de omzet bij kleding- en schoenenwinkels. Die lag in december ruim 53 procent hoger dan in dezelfde maand het jaar daarvoor.

Die sterke stijging is relatief, en heeft onder meer te maken met het feit dat veel kleding- en schoenenwinkels vorig jaar rond de feestdagen gesloten waren als gevolg van coronamaatregelen. Dat gold ook voor andere non-foodwinkels, zoals meubelzaken en elektronicawinkels. De omzet van non-food lag in december 2022 mede daarom gemiddeld 21,5 procent hoger. De omzetstijging bij kleding- en schoenenwinkels is naar verhouding dus steil.

Online werd in december 2022 11,1 procent gemiddeld minder omzet gedraaid dan in december 2021. De online moderetail sluit aan bij dat niveau. De omzetcijfers van webwinkels lagen 7,7 procent lager, die van multi-channelers daalden met 15,2 procent.