Omzet kleding- en schoenenwinkels in juli boven pre-corona niveau

De detailhandel heeft in juli een omzetplus van 3,4 procent behaald, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Online lag de groei op 11,1 procent voor de detailhandel. Opvallend is dat schoenen- en kledingwinkels voor de vijfde maand op rij hogere omzetten hebben behaald.

Niet alleen was de omzet bij kleding en schoenenwinkels hoger dan in juli 2020. Ook was de omzet hoger dan in juli van 2019. Schoenen en lederwarenwinkels, die tot één categorie behoren bij het CBS, behaalden met een omzetplus van 7,4 procent de hoogste groei in de non-food categorie. Kledingwinkels volgen met een groei van 6,7 procent.

Hoewel kleding- en schoenenwinkels met de omzetplussen bovenaan staan in de categorie non-food, is de groei lang niet zo hoog als in juni. In de maand juni behaalden kledingwinkels namelijk een omzetplus van 20,9 procent en winkels in schoenen en lederwaren zelfs een groei van 21,2 procent.