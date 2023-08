Omzet kleding- en schoenenwinkels neemt toe, maar verkopen minder

Kledingwinkels en winkels in schoenen en lederwaren zetten meer om in het tweede kwartaal van 2023, blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoewel de omzetten stijgen, blijven de verkoopvolumes ietwat achter.

Kledingwinkels lieten hun omzet in totaal met 3,4 procent stijgen. Echter verkochten deze winkels 7,7 procent minder producten. Winkels in schoenen en lederwaren zien dezelfde ontwikkeling. Zij zetten 2,8 procent meer om, maar verkochten 0,4 procent minder spullen.

Over het algemeen zette de detailhandel ruim zes procent meer om én werden er minder faillissementen in deze branche uitgesproken. Zo viel voor 59 detailhandelaren het doek in het tweede kwartaal van 2023. Dat zijn 27 faillissementen minder, vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar. Het totaal uitgesproken faillissementen nam wel toe, van 728 maar 797 faillissementen.