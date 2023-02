Omzet kleding- en schoenenwinkels stijgt in januari met ruim 35 procent

De detailhandel zet in januari ruim 11 procent meer om, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging werd onder meer gedreven door een toename in de omzet bij kleding- en schoenenwinkels. De omzet lag in januari ruim 35 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

In kledingwinkels werd in januari 40,8 procent meer omgezet dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit de cijfers. De winkels waar schoenen en lederwaren worden verkocht, zetten 35,2 procent meer om.

In beide categorieën neemt de omzetgroei wel af. In december zetten kledingwinkels 53,5 procent meer om en voor schoenenwinkels lag de groei op 54,9 procent. Deze enorme stijging was relatief, en had onder meer te maken met het feit dat veel kleding- en schoenenwinkels in 2021 rond de feestdagen gesloten waren.

De online omzet neemt in januari af. Zo werd er in de Nederlandse online handel 10,9 procent minder omzet gedraaid. De online omzet binnen de modebranche neemt met 11,6 procent af.