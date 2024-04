Omzet kledingwinkels daalt in februari, maar schoenenwinkels noteren omzetplus

Kledingwinkels zien hun omzet in februari 2024 dalen, maar winkels in lederwaren en schoenen noteren juist een omzetplus, blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een maand eerder was juist het tegenovergestelde te zien - toen zetten kledingwinkels meer om.

In februari zetten kledingwinkels min 0,1 procent minder om, vergeleken met een jaar eerder. De daling is dus nihil, maar wie de cijfers met januari vergelijkt ziet een verschil van 4,7 procent. Winkels in lederwaren en schoenen zien hun omzet met 2,8 procent stijgen. Een maand eerder noteerden deze winkels een daling van 0,6 procent.

De online omzet van kledingwinkels en modeartikelen loopt harder terug. Hier wordt een omzetdaling van 10,2 procent genoteerd. In januari groeide de omzet nog met 2,2 procent. Over het algemeen ziet Nederland zijn detailhandelomzet met 3 procent groeien in februari.