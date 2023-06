Omzet kledingwinkels daalt, maar schoenwinkels noteren omzetplus in mei

De omzet van de non-foodwinkels lag in mei 1,2 procent hoger, in vergelijking met mei een jaar eerder. Kledingwinkels zetten echter minder om in mei, terwijl de winkels in schoenen en lederwaren een omzetplus haalde, zo blijkt uit de cijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Kledingwinkels noteren een omzetdaling van 1,3 procent in mei 2023. Een maand eerder was dat een daling van 0,7 procent. Winkels in schoenen en lederwaren noteren juist een omzetplus van 0,9 procent. In april zagen deze winkels nog een daling van 1,1 procent.

Online geeft de consument 7,8 procent minder uit, in vergelijking met mei 2022. De daling lag in april nog op 3,8 procent. In totaal zette de detailhandel 4,8 procent meer om.

Naast de cijfers van de detailhandel, publiceert het CBS ook een snelle raming van de inflatie in juni. Deze ligt op 5,7 procent. In mei waren consumentengoederen en -diensten nog 6,1 procent duurder.