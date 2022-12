Omzet moderetail in november flink hoger dan vorig jaar

In november hebben kledingwinkels 13,1 procent procent meer omzet behaald dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De omzet van winkels in schoenen en lederwaren lag 4,7 procent hoger.

Online werd in november 3,8 procent meer omgezet dan vorig jaar. De omzetstijging was vooral te zien bij fysieke winkels die ook online verkopen: daar stegen de online verkopen met 9,6 procent. De verkoopcijfers van webwinkels lagen 0,6 procent hoger dan in november vorig jaar, aldus het CBS.

Gemiddeld genomen steeg de omzet van de Nederlandse detailhandel in november met 5,5 procent. De omzet van de sector non-food nam met 4,7 procent toe, die van de foodsector met 4,7 procent. Tegelijkertijd was er wel een volumedaling te zien van gemiddeld 4 procent.