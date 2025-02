Omzet Nederlandse detailhandel groeit in laatste kwartaal 2024, kledingwinkels groeien mee

De Nederlandse detailhandel heeft in het laatste kwartaal van 2024 meer producten verkocht en een hogere omzet behaald. Kledingwinkels groeien met de detailhandel mee, terwijl winkels in schoenen en lederwaren minder spullen verkopen en een omzetkrimp noteren, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De detailhandel noteert een omzetgroei van 1,9 procent in de laatste drie maanden van 2024. In diezelfde periode werd er 0,4 procent meer producten verkocht. Met deze cijfers is ook het jaarresultaat voor de detailhandel bekend: er wordt een omzetplus van 2,1 procent en stijging van 1,4 procent in verkoopvolume genoteerd.

Kledingwinkels zetten in het laatste kwartaal 1,7 procent meer, terwijl het verkoopvolume krimpt met 0,1 procent. Winkels in schoenen en lederwaren zien de resultaten dalen. Dit segment verkleint de omzet met 1,9 procent en het verkoopvolume met 2,6 procent.