Omzetdaling in februari het grootst in non-foodsector, webwinkels blijven groeien

Het CBS meldt dat de detailhandel in februari 2,8 procent minder heeft omgezet dan in februari 2020. Door de maatregelen omtrent het coronavirus leed de sector een flink omzetverlies, zo is te lezen in de berichtgeving van het CBS. Het verkoopvolume was 4,5 procent lager, maar de consument kocht meer online: er is 103,7 procent online meer omgezet.

De omzetdaling is het grootst in kleding- schoenen- en lederwarenwinkels: kledingwinkels daalden met 53,4 procent, schoenen- en lederwarenwinkels daalden met 43,4 procent, zo is te lezen. In deze sector konden consumenten voor een lange periode alleen gebruik maken van click&collect of online bestellen. Een uitzondering in de non-foodsector, zijn de drogisterijen. Zij hebben meer omgezet in februari dan een jaar eerder.

Vergeleken met de non-foodsector, deed de winkels in voedings- en genotmiddelen het beter dan in februari 2020: een omzetstijging van 8,7 procent. De omzet van de supermarkten ligt hoger dan vorig jaar. Speciaalzaken vergaarden een omzetgroei van 3,8 procent, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

De online omzet van februari 2021 ligt 103,7 procent hoger dan vorig jaar februari. Het CBS meldt dat de omzetgroei voor de online verkoop nog nooit zo sterk is geweest, sinds het statistiekbureau hier cijfers van publiceren (januari 2014). Ook webwinkels, waarvan de prioriteit normaal bij de fysieke winkel ligt, hebben een omzetgroei van 162,1 procent gehaald, zo is te lezen.