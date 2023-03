Omzetgroei kleding- en schoenenwinkels neemt af in februari

De detailhandel zet 8,5 procent meer om in februari, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In non-foodwinkels wordt de stijging onder meer aangedreven door een toename in de omzet bij kleding- en schoenenwinkels.

De omzet in non-foodwinkels groeit in februari met 5,3 procent. In kledingwinkels wordt 9,8 procent meer omgezet, vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Er is wel een groot verschil te zien in omzetgroei in vergelijking met januari- toen lag de omzet nog met 40,8 procent boven het niveau van een jaar eerder.

In winkels met een schoenen- en lederwarenaanbod wordt 8,9 procent meer omgezet. Ook hier ligt de omzetgroei een stuk lager in vergelijking met januari. Daar zien schoenen- en lederwarenwinkels een stijging van 35,2 procent. Sidenote: in januari 2022 hadden non-foodwinkels nog te maken met coronamaatregelen.

Online zet de detailhandel in februari zes procent meer om in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Binnen de modebranche neemt de omzet online toe met 2,6 procent. In januari zag de modebranche online nog een daling van 11,3 procent.

Naast cijfers over de detailhandel maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek ook een snelle raming over de inflatie bekend: in maart ligt de inflatie op 4,4 procent. Het is voor het eerst sinds november 2021 dat de inflatie onder de vijf procent zakt.