Omzetverlies door NAVO-top: INretail wil tegemoetkoming voor ondernemers

De NAVO-top in Den Haag is al een veelbesproken onderwerp. De Zuid-Hollandse stad ontvangt begin juni diverse delegaties en heeft hiervoor veel veiligheidsmaatregelen genomen. Echter nemen de bezoekersaantallen van de stad af volgens brancheorganisatie INretail, dus pleit de organisatie voor een tegemoetkoming voor ondernemers.

INretail geeft aan dat ondernemers onder andere in de buurt van het World Forum en op de Frederik Hendriklaan nu al minder bezoekers ontvangen. “Oproepen om vanwege de aanloop naar de top de stad te mijden en ook de verscherpte toegangsmaatregelen doen hun werk. Ondernemers betalen de prijs en zien omzetten kelderen”, aldus het bericht.

NAVO-top drukt op omzet Haagse ondernemers

INretail verwacht dat dit effect ook zal verspreiden naar gemeenten waar veiligheidsmaatregelen worden genomen voor de delegaties die daar verblijven, maar ook voor ondernemers langs de A4. Deze snelweg wordt afgesloten.

De organisatie pleit voor een forfaitaire regeling die snel uitvoerbaar is en een toegankelijkere schadecompensatieregeling. “Ondernemers ontvangen via de regeling dan een vast bedrag dat oploopt bij zwaardere en langduriger hinder. Dit is praktisch, rechtvaardig en maatschappelijk verdedigbaar. De overheid kan zo duidelijk maken dat nationale veiligheid niet ten koste hoeft te gaan van lokale ondernemers.” Na de Nucleaire Top in 2014 waren er trage en complexe compensatieprocessen, zo meldt INretail.

Daarbij ziet de organisatie graag een gerichte publiekscampagne na de NAVO-top die benadrukt dat de stad weer bereikbaar is.