‘Omzetverlies wordt niet meer ingehaald door winkels’

De verwachte inhaal van omzet is niet gekomen, zo meldt INretail op basis van de binnenstad monitor van de brancheorganisatie. Tot en met juli werd gemiddeld maar 58 procent van de omzet van 2019 gerealiseerd.

“Het inhaaleffect waarop veel ondernemers hoopten, bleef uit. Gemiddeld trekken de binnensteden maar 72 procent van de bezoekers van voor corona en dat heeft direct effect op de omzetten. Kopen gebeurt vaker online en doelgericht en dat heeft een blijvend effect op stadscentra,” aldus INretail in een persbericht.

Eerder bleek uit een rapport van ABN Amro al dat kleding- en schoenen- en lederwarenwinkels in de eerste maanden van 2021 nog flink lagere omzetten hadden. Van begin januari tot eind april hadden kledingwinkels te maken met een omzetdaling van 29,4 procent in vergelijking met 2019. Bij schoenen- en lederwarenwinkels lag de omzet 27,8 procent lager in vergelijking met 2019.