On Running krijgt Nederlandse CFO

Het Zwitserse sportmerk On heeft Frank Sluis benoemd tot nieuwe CFO, zo blijkt uit een bericht op de investeerderswebsite van On. Sluis, geboren in Nederland, volgt Martin Hoffmann op, die naast zijn rol als CEO tot nu toe de financiële taken op zich nam. Hij treedt op 1 mei aan.

Sluis was eerder CFO bij Ahold Delhaize voor Europa en Indonesië en bekleedde leidinggevende functies bij onder andere Unilever en Reckitt. Hij heeft ruim vijfentwintig jaar retailervaring en werkte ook in het buitenland, onder andere in de Verenigde Staten.

Caspar Coppetti, mede-oprichter en uitvoerend medevoorzitter van On, spreekt zich positief uit over de nieuwe leider door zijn persoonlijke gedrevenheid die bij het tempo van On past, alsook door “zijn bewezen vermogen om een langetermijnvisie en financieel leiderschap op één lijn te brengen.”

Martin Hoffmann, CEO van On, voegde toe dat zijn komst op een belangrijk moment komt; dat Sluis kan helpen zorgen voor de precisie die leidt tot nog meer recordresultaten. On, actief in meer dan 80 landen, kende vorig jaar een sterke groeiperiode met resultaten die de verwachtingen overstegen.