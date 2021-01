Ondanks coronacrisis is de winkelleegstand amper toegenomen

De winkelstraten zijn flink leeg, het aantal passanten ligt een stuk lager dan een jaar eerder. Toch zorgt deze leegte vanwege de coronacrisis niet voor een toename in de winkelleegstand, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Locatus.

Aan het einde van 2020 stond de leegstand van winkelmeters nog maar op 7,6 procent, terwijl aan het begin van het jaar dit nog 8,1 procent was. Als men kijkt naar het aantal panden dat leegstaat, gaat het om 7,5 procent van alle winkelpanden, aldus de cijfers van Locatus. Locatus verwachtte in eerste instantie dat tijdens de coronacrisis de winkelleegstand zou stijgen, maar dat gebeurde niet door drie redenen: de steunmaatregelen van de overheid hielden ondernemers overeind, het derde kwartaal was in veel sectoren en gebieden relatief goed en de ombouw van winkelpanden naar niet-retail is weer toegenomen.

In 2020 zijn 7500 panden omgebouwd naar een niet-winkelfunctie. Doordat er 6100 nieuwe winkelpanden bij zijn gekomen in het jaar, is de retail voorraad maar met 1400 panden afgenomen. Locatus waarschuwt echter wel dat de nauwelijks oplopende leegstand stilte voor de storm lijkt. Bedrijven blijven nu overeind door de steunmaatregelen, maar deze lopen ooit eens op hun einde. Uitgestelde huren en belastingen moet uiteindelijk een keer betaald worden. Locatus geeft aan dat de voorspelling die het maakte voor 2022, die het publiceerde in september, te positief was. In die voorspelling werd geen rekening gehouden met een derde coronagolf en een sluiting van niet-essentiële winkels. Naar verwachting zal de leegstand in 2022 dus hoger zijn dan 10 procent van alle winkelpanden. “Hoe de leegstand zich in 2021 zal ontwikkelen is volledig afhankelijk van de generositeit van de Nederlandse overheid,” aldus het bericht.