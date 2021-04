Ondanks speculaties toch geen versoepelingen op 21 april

Het kabinet kondigt morgen tijdens de persconferentie toch geen versoepelingen aan. Dat meldt een woordvoerder van het kabinet zondag tegenover de NOS. Vorige week werd in Den Haag nog gespeculeerd over het heropenen van winkels en terrassen en het afschaffen van de avondklok. Dat zou echter een te groot risico zijn, omdat het erop lijkt dat de besmettngspiek nog niet is geweest, aldus het kabinet. De versoepelingen worden op 28 april mogelijk alsnog doorgevoerd, mits de coronacijfers het toelaten.

Udo Delfgou van branchevereniging INretail zegt tegenover de NOS dat de teleurstelling onder winkeliers groot is. “Zeker omdat er hoop was. De berichten over versoepelingen ten aanzien van het winkelen, wekten verwachtingen.” De branchevereniging schreef vorige week nog ‘reikhalzend’ uit te kijken naar 21 april.

In Groot-Brittannië worden vandaag wel grootschalige versoepelingen doorgevoerd: winkels, kappers, sportscholen en terrassen mogen er weer open. Het land ligt op schema met zijn vaccinatieprogramma: inmiddels zijn drie van de vijf volwassenen er ingeënt tegen corona.