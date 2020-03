Ondernemen in crisistijd: Dit doen De Rode Winkel, Van Tilburg en Omoda nu extra

Het is al eens gezegd en het wordt keer op keer herhaald: men moet in deze coronacrisis creatief zijn. Dit geldt voor iedereen, maar natuurlijk ook voor de modebranche. Hoe houd je nog contact met de klant als de winkel nog maar beperkt open is of juist helemaal dicht is? Bied je een personal shopping service aan of een modebox? Ga je live op Instagram om advies te kunnen geven of verkoop je zelfs via Instagram? Ga je voor conversie of juist voor inspiratie en afleiding voor je (toekomstige) klantenbestand? FashionUnited deed een belrondje.

Van Tilburg: Meer interesse voor Modebox op Maat, handgeschreven kaarten en attenties voor klanten

Alle drie de winkels van Van Tilburg zijn gesloten. Daarom wordt er nu ingezet op de andere diverse mogelijkheden die het bedrijf heeft om toch de klant te bereiken. “We konden de veiligheid van de klanten en de medewerkers niet meer garanderen, dus hebben we besloten de winkels dicht te doen,” zo vertelt Paul van Tilburg, e-commerce directeur van het concern. Voordat het telefonische gesprek echt begint wil Van Tilburg wel kwijt dat over de hele linie de vraag naar kleding instort, bij het familiebedrijf is dit niet anders. “Het is begrijpelijk, waar mensen hebben kleding nodig op dit moment? Ze zitten thuis. Er zijn geen feesten of evenementen.” Wel meldt hij later in het gesprek dat de achterban van Van Tilburg laat merken blij te zijn met de afleiding die ze vinden op de kanalen van het modebedrijf. In tijden van crisis is het toch fijn om even aan iets anders te kunnen denken, zo merkt Van Tilburg.

Van Tilburg biedt al langer diverse services. Zo kan men online shoppen, een modebox op maat laten maken of een personal shopper afspraak maken. “Het is opvallend want waar normaal gesproken de interesse in personal shopping hoger ligt dan die voor de Modebox op Maat, is dat in deze tijd omgedraaid.” Van Tilburg plaatst de stijging wel meteen in context. “De box is nu meer in trek, maar daar redt het niet de gehele omzet mee. We bedienen met die box nu ongeveer 5 procent van onze clientèle.” Ook zijn er positieve kanten, zo komt naar voren in het gesprek met Van Tilburg. “We kunnen nu nog meer persoonlijke aandacht geven aan de groep die wel bij ons koopt.” Op dit moment kijkt het bedrijf bijvoorbeeld naar het schrijven van handgeschreven kaartjes om bij online bestellingen te voegen en andere kleine attenties om op deze manier waardering uit te spreken voor wie in deze tijd winkelt bij Van Tilburg.

De Rode Winkel: Gebruikt tijd voor nieuwe ideeën, iets meer afspraken voor personal shopping

Wie bekend is in Utrecht kent ongetwijfeld De Rode Winkel, inmiddels onder leiding van de zesde generatie van de familie Broekman. Daan Broekman behoort tot een van de leden van die generatie. “Voordat de horeca dicht ging als gevolg van de maatregelen van de overheid, was het best druk in de stad,” vertelt hij. Nu de horeca dicht is ziet hij een flinke afname aan passanten en bezoekers in de winkel. “We ontvangen nu zo’n 20 bezoekers per dag waar dit eerder 200 was.” Broekman geeft aan dat de winkel open blijft zolang het kan. “We zitten op een goede plek in de stad, dus mensen komen nog steeds langs de winkel. Als ze een ommetje doen of iets anders moeten afhandelen in de stad.”

Zoals veel andere retailers heeft ook De Rode Winkel en Thom Broekman, ook onder leiding van de familie, opgeroepen om zoveel mogelijk lokaal te kopen. Broekman geeft een voorbeeld van vorige week waar een vaste klant naar aanleiding van de mail besloot de winkel te bezoeken. “Ik heb de mail gezien en ik had toch nog twee nieuwe Levi 501’s nodig,” zo vertelde de klant hem. Ook is een kleine stijging in het aantal personal shopper afspraken te zien. Deze afspraken zijn mogelijk binnen maar ook buiten de (aangepaste) openingsuren. “Het is een lichte stijging. Mensen hebben andere prioriteiten. Ik denk dat het over een paar weken, als mensen hun huis en hun kast hebben opgeruimd en toch nog die ene muur hebben geverfd misschien weer eraan denken dat ze een nieuwe broek nodig hebben.”

Personeel van De Rode Winkel gebruikt deze tijd nu om leuke content te maken waarmee zij (potentiele) klanten kunnen inspireren in deze tijd. Zo is het winkelpersoneel bijvoorbeeld aan de slag gegaan met content voor de video-app TikTok. Broekman meldt dat nu de ideale tijd is voor klantenbinding. “Het lichtknopje in de winkel is als het ware uitgegaan en nu hebben we de tijd om ideeën die wij eerder hadden ook echt uit te voeren.” Broekman hoopt vooral dat iedereen, wanneer de crisis over is en iedereen weer in goeze gezondheid verkeert, De Rode Winkel en Thom Broekman niet is vergeten. “We hopen dat ze online vermaakt worden en dat ze over een tijd weer lokaal gaan kopen, bij ons of bij een andere collega.”

Omoda: Online personal shopping service binnen twee dagen uitgerold, passanten worden geattendeerd via etalage op nieuwe service

Bij Omoda lag het idee van een personal shopper service er al langer, voor de fysieke winkels dan, maar vorige week tijdens een brainstorm werd het idee geopperd om een online personal shopping service aan te bieden. Binnen twee dagen werd het opgezet en deze week hebben de eerste afspraken al plaats gevonden, zo vertelt Gertie Bin, marketing en e-commerce manager van Omoda aan FashionUnited. “Voor ons is advies en inspiratie belangrijk als de insteek van onze service. Normaal gesproken bieden we deze twee dingen veel in de winkels. We willen daarom de expertise van onze medewerkers inzetten om toch de klant van dienst te zijn.” Men kan op de website van Omoda via ‘Boek online een personal shopper’ een afspraak maken en alvast details en wensen invullen.

De service wordt nu aangekondigd via social media en wordt meegenomen in de nieuwsbrieven van Omoda. Daarnaast, wat ook een goede tip is voor mede-retailers met een dergelijk initiatief, wordt de service ook aangekondigd in de etalage van de winkels van Omoda. Ondanks dat de winkels nu gesloten zijn, passeren natuurlijk nog wel mensen tijdens bijvoorbeeld een ommetje of tijdens het uitvoeren van een andere taak in de stad. Zo wordt de consument toch nog geattendeerd op de service die Omoda nu biedt online.

Het stukje klantbinding voert Omoda nu ook uit door middel van het opzetten van leuke challenges en playlists. “Zolang thuiswerken de norm is willen wij ook een stukje vermaak bieden.” Zo riep Omoda een challenge in het leven waarbij mensen creatief bezig zijn met oude toiletrollen, maar mailde het ook een playlist voor de ‘vrijdagmiddagborrel’ met alleen maar liedjes over schoenen. Omoda gebruikt dus een flinke dosis humor, naast service, om de klant verder aan zich te binden.

Beeld: Omoda