Ondernemen in crisistijd: Drie maanden later bij House of Fred, de Rode Winkel en Bouclé Hommes et Femmes

Aan het begin van de intelligente lockdown sprak FashionUnited met diverse ondernemers. De een riep private shopping in het leven, de ander ging juist verkopen via direct messages op Instagram. Hoe gaat het enkele maanden later met deze bedrijven? Welke van de ideeën die ze snel geïmplementeerd hebben zullen blijven hangen bij het bedrijf en hoe zien ze de toekomst? FashionUnited belt met House of Fred, Bouclé Hommes et Femmes en De Rode Winkel.

House of Fred: Verkoop via Instagram blijft, nu ook live met webshop

Frederiek Waninge van House of Fred in Utrecht is over het algemeen heel tevreden over de afgelopen periode, zo vertelt ze telefonisch. Aan het begin van de coronacrisis ging de winkel meteen online. Door middel van Insta-stories presenteerde het bedrijf outfits aan de consument, waarna deze via DM (direct message) aangeschaft konden worden. Dit bleek een groot succes. House of Fred heeft twee weken geleden de stap gemaakt naar een volledige webshop, iets dat ze nog niet hadden. “Zonder dat we daar enig marketingbudget aan hebben besteedt, zijn daar ook bestellingen op binnengekomen. Toen we aankondigden dat we een online shop hadden geopend, kregen we felicitaties binnen maar benadrukten mensen ook dat we niet moesten stoppen met de Insta-stories,” zo vertelt Waninge. “Ik heb me de afgelopen maanden nog nooit zo veel omgekleed,” grapt de oprichter. In de Insta-stories presenteert de oprichter zelf nieuwe sets. De winkel staat dan ook bekend voor de leuke combinaties die ze maken met kledingitems.

Waninge geeft aan volop in gesprek te zijn gegaan met haar leveranciers en heeft bij hen de problemen in de keten bespreekbaar gemaakt. “Je moet elkaar helpen. Ik denk dat we daar positieve stappen in hebben gemaakt.” House of Fred is wel eerder begonnen met de sale dan ze normaal gesproken zou doen en de winkel merkt dat de steden toch hard getroffen zijn. “Onze omzet is doordeweeks hoger dan in het weekend, terwijl dat normaal andersom is. De komende weken worden spannend. De weekenden moeten beter worden, want het is nu niet toereikend.”

Waninge is vooral benieuwd naar de komende periode. “We staan allemaal voor een grote uitdaging. De komende maanden zijn bepalend. Hoe groot is de schade aan de economie en de rekening die we allemaal moeten gaan betalen? Hoe lang blijven mensen hun local supporten als zij het ook gaan voelen in hun portemonnee?” Waninge wil echter niet negatief zijn. “Ik denk dat het een belangrijk punt gaat zijn als mensen weer terug naar kantoor gaan. Dan willen ze toch een nieuw jasje of die blouse aan en er leuk uitzien.”

Beeld: Via House of Fred

Bouclé Hommes et Femmes: Beste seizoen ooit gedraaid, surprise bag komt terug en modebox wordt gelanceerd

Het moment dat we met Claudia Boelhout van Bouclé Hommes et Femmes bellen op een vrijdagochtend is het druk in de winkel. De sale is net begonnen en klanten zijn toegestroomd. Nog steeds beperkt Bouclé het aantal mensen tot maximaal twaalf in de winkel, maar de ondernemer is ontzettend positief. “We hebben ons beste seizoen ooit gedraaid. We zijn in omzet gegroeid.” Begin april sprak FashionUnited al met de retailer die op dat moment net was begonnen met speciale surprise bags. Medewerkers selecteren daarvoor een aantal items voor klanten en stopten deze in een tas die vervolgens rondgebracht werd in Spakenburg met de fiets en later ook in Amersfoort met de auto. Met de tassen is Bouclé tijdelijk gestopt omdat de sale is begonnen, maar gaat hier in september mee verder. Dan lanceert Bouclé ook modeboxen die de retailer in het hele land gaat bezorgen.

Ook nieuw is de abonnementsvorm die Bouclé dan gaat aanbieden. Klanten kunnen kiezen voor vijf levermomenten - of minder - en Bouclé houdt bij wat wel of niet gekocht is. Zo kan bij de volgende levering items worden gekozen die bij een vorige aankoop passen. “We hadden op 15 of 16 maart nooit bedacht dat we hier zouden zijn,” zo vertelt de ondernemer enthousiast. “We hebben nu een sterkere startpositie voor het volgende seizoen.” Boucle kiest ervoor om minder in te kopen voor het volgende seizoen, een logische stap volgens Boelhout. “We zijn bang dat er nog wel een klap komt, maar we hebben zoveel tools om daar nu mee om te gaan. Dat komt goed.”

Het is ook weer druk in de winkelstraat in Spakenburg en ook mensen van buitenaf komen naar de plaats. Boelhout denkt ook dat het drukker in de dorpen is dan in de steden, iets dat ondersteunt wordt door recent onderzoek van RetailSonar. Om het shoppen veilig en prettig te houden houdt Boucle nog steeds een maximum aantal mensen aan, maar heeft het afgelopen week ook de openingstijden wat verruimd zodat mensen op hun gemak kunnen shoppen. De winkel is tijdelijk van dinsdag tot en met donderdag van acht uur ‘s ochtends tot acht uur ‘s avonds geopend.

Beeld: Via Bouclé Hommes et Femmes

De Rode Winkel: volop inzetten op sfeer

Ook Pauline Broekman van De Rode Winkel en Thom Broekman in Utrecht ziet het positief in. “Het gaat een stuk beter dan de forecasts die we een aantal weken geleden hebben gemaakt,” vertelt ze. Ze geeft toe dat de stad afhankelijk is van de bezoekersaantallen en dat de bezoekers die in de winkel komen, daar ook het meeste van gemaakt moet worden. De Rode Winkel zet dan ook vol in op sfeer. “We willen het zo gezellig mogelijk maken in de winkel. Winkelen is namelijk nog steeds een vrijetijdsbesteding. Het moet zijn charme behouden en met service kun je nu juist het verschil maken. We gaan voor optimale hospitality.” Daarom blijft het ook nog steeds mogelijk om private shopping te boeken of alvast een paskamer te reserveren bij De Rode Winkel en Thom Broekman.

Bij de winkels merkt Broekman dat de bezoekers veel meer gespreid zijn. Waar op zaterdag normaal gesproken een piek tussen een uur en drie uur ‘s middags ligt, blijft die piek nu uit, maar is het ‘s ochtends al drukker in de winkel. Ook zijn er doordeweekse dagen waarop bijna de omzet vergelijkbaar met een jaar geleden gehaald wordt. “Het is heel grillig. Het kan op een maandag heel goed gaan, maar dan op dinsdag heel rustig zijn. We draaien nog steeds minder omzet, maar we zijn heel positief.” De online winkels doen het daarnaast veel beter dan Broekman had verwacht. “We dachten altijd dat we vooral goed zijn in fysiek retailen, maar het is leuk te zien dat we dat online ook goed kunnen.”

Op het gebied van inkopen is Broekman nog aan het speuren bij de leveranciers naar goede deals. “Zij blijven nu ook met voorraad zitten en ik kijk of ik met korting een goede deal kan sluiten. Zij leveren iets aan marge in, ik lever iets aan marge in en de consument kan ik een mooie aanbieding doen.” Ze geeft aan dat het inkopen voor het najaar maatwerk gaat zijn. “Het is altijd een gok, zo is ondernemen. Maar je wil wel zorgen dat je de goede handel hebt. Zo is bij goed verkopende items in een normaal seizoen soms al een tekort bij de leveranciers als je bij wil bestellen, nu wil je zeker weten dat je alles hebt.”

Toch ziet Broekman een kans om het bedrijf te verbeteren en beter in te kopen. “Een verschuiving naar duurzamer inkopen. Ik denk dat de consument bewuster gaat winkelen en dat we kwaliteit weer boven kwantiteit gaat stellen, dit hing al in de lucht, de crisis heeft het slechts versneld. Dat probeer ik ook toe te passen met name in mijn pre-orders voor voorjaar 21.” Broekman geeft aan vooral te kijken wat nu allemaal wel kan. “Terugkijken naar hoeveel omzet je hebt gemist, daar wordt niemand vrolijker van. We focussen nu op wat we wel kunnen halen.

Beeld: Via de Rode Winkel

Hoofdbeeld: de Rode Winkel