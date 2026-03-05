Ondernemer achter Ballpark Studios en Ballpark Stores opent The Ballpark Boat House in Weesp

Begin juni opent in Weesp The Ballpark Boat House de deuren. Initiatiefnemer is ondernemer Menco Nieuwenhuis, eigenaar van creatief bureau Ballpark Studios en menswear retailer Ballpark Stores. Met deze nieuwe stap begeeft hij zich voor het eerst in de horecabranche.

Opvallend is dat horeca tot voor kort geen onderdeel was van de plannen. “Twee maanden geleden stond dit nog nergens op onze roadmap,” aldus Nieuwenhuis. “Maar soms dient zich een kans aan die zo logisch voelt binnen je langetermijnvisie, dat je moet bewegen.”

Strategische uitbreiding van de Ballpark-wereld

Met Ballpark Studios ontwikkelt Nieuwenhuis al jaren merken voor uiteenlopende bedrijven met een focus op menswear (onder andere J.C. RAGS, Lestrange, No Label), maar ook andere hoeken met klanten als Broccoli, Aespire en Artefex. Daarnaast bouwde hij met Ballpark Stores aan een fysieke merkwereld rondom menswear, met vestigingen in Weesp en Utrecht. Begin april opent Ballpark Den Bosch de deuren.

Credits: Reinier van der Aart

The Ballpark Boat House vormt volgens Nieuwenhuis een volgende strategische stap in het uitbreiden van die wereld. “Waar we met Ballpark Studios merken bouwen voor anderen en met de Stores een eigen fysieke merkbeleving hebben neergezet, voegen we nu hospitality toe. Het is geen los restaurant, maar een uitbreiding van het Ballpark-ecosysteem. Een plek waar ontmoeting, creativiteit en ondernemerschap samenkomen.”

Ballpark Studios blijft daarbij onverminderd actief voor externe opdrachtgevers. “Ons bureau blijft volledig draaien. Dit is geen verschuiving van focus, maar een verbreding.”

Terug naar een historische plek aan de Vecht

The Ballpark Boat House vestigt zich in het karakteristieke pand aan de Vecht waar voorheen ’t Schalkse was gevestigd, een locatie met een rijke geschiedenis in Weesp. Binnen biedt de zaak plaats aan circa 35 gasten. Buiten komt een ruim terras met meer dan 70 zitplaatsen direct aan het water, waarmee nadrukkelijk wordt ingezet op de unieke ligging en het zomerse karakter van de plek.

Credits: Reinier van der Aart

Voor de operationele kant werkt Nieuwenhuis samen met Koen Terra, die jarenlange ervaring in de horeca meebrengt. “Zijn vakmanschap en structuur zorgen dat dit niet alleen een ambitieus idee is, maar ook een solide horecaconcept.”

Samenwerking met Grolsch en vertrouwen van pandeigenaar

The Ballpark Boat House werkt samen met Grolsch als horecapartner. Max van Bockel van Grolsch: “Wij geloven in ondernemers met visie en lokale betrokkenheid. Deze plek heeft alles in zich om opnieuw een vaste waarde in Weesp te worden.”

Ook pandeigenaar Cees van Vliet spreekt zijn vertrouwen uit in de nieuwe invulling van het pand. “Het is mooi om te zien dat deze locatie nieuw leven krijgt. Ik hoop dat The Ballpark Boat House uitgroeit tot een nieuwe hotspot van Weesp, waar bewoners en bezoekers graag samenkomen.”

Investering in Weesp

Zowel Ballpark Studios als Ballpark Stores zijn geworteld in Weesp. De opening van The Ballpark Boat House wordt dan ook nadrukkelijk gezien als een investering in de stad. “Met alles wat we doen proberen we bij te dragen aan een sterkere en levendigere omgeving. Dit is voor ons een volgende stap in het bouwen aan een bredere Ballpark-wereld én aan Weesp.”

De officiële opening van The Ballpark Boat House staat gepland voor begin juni.