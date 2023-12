Ondernemers opgelet: Uw achtergrondmuziek in de winkel wordt duurder

Achtergrondmuziek in de winkel, wie heeft het tegenwoordig niet. Het zorgt voor een gezellige sfeer op de winkelvloer. Voor die muziek betalen ondernemers een bedrag en dat bedrag gaat vanaf volgend jaar flink omhoog, meldt de Nos op basis van een beleidswijziging van Sena, een stichting die zorgt dat artiesten en producenten een vergoeding krijgen als hun werd wordt gebruikt.

Wellicht herkent u zich hierin: Ondernemers maken vaak gebruik van ‘rechten-inclusieve muziek’ - muziek waarvoor de rechten zijn verkregen door een tussenpersoon, zodat u de liedjes mag draaien in de winkel en er niet extra voor hoeft te betalen. Dit zijn vaak niet de laatste hits die op de radio te horen zijn, maar om liedjes van minder bekende artiesten die hun muziekrechten zelfstandig aan een tussenpersoon verkopen en daar een vergoeding voor krijgen.

Maar, vanaf 2024 wordt het niet meer mogelijk het via deze manier te regelen. Ondernemers die achtergrondmuziek in hun winkels willen afspelen, worden namelijk verplicht om de vergoeding via Sena te regelen. Gebruikers van muziek waarvan Sena de rechten beheert, worden niet langer vrijgesteld van het betalen van vergoedingen. Daardoor stijgen de kosten voor de ondernemers. In ruil daarvoor krijgen ondernemers wel toegang tot muziek van grote, bekende artiesten.