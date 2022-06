Ondernemersorganisaties pleiten voor nauwer naleven basis coronaregels

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland roepen op om de naleving van de basis coronaregels verder aan te scherpen. "Hoe meer we nu al met elkaar de besmettingen onder controle houden, des te minder de kans op een verder oplopend reproductiegetal en mogelijk nieuwe beperken in het najaar," aldus Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Jacco Vonhof (MKB-Nederland) in een gezamenlijke brief.

De basisregels zijn op dit moment het thuiswerken bij klachten, goed ventileren en het doen van testen. De oproep van betere naleving van de regels komt nu het aantal besmettingen in Nederland weer oploopt. De vakantieperiode staat voor de deur, met dus ook personeel wat op vakantie gaat en er is op dit moment al personeelskrapte. Verzuim vanwege meer besmettingen maakt het dus nog krapper om het rooster rond te krijgen.

Bedrijfsleven roept op tot betere naleving basisregels

De twee ondernemersorganisaties geven aan dat glashelder moet zijn wat bedrijven kunnen verwachten in de verschillende scenario's van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). "Het kan nooit zo zijn dat corona alleen nog een risico voor sectoren/ondernemers wordt en zij de prijs betalen als het virus toch weer oplaait en de overheidsinspanningen te laat zijn," aldus de brief.

Vorige week werd in de lange termijn strategie voor de inperking van het coronavirus aangegeven dat sectorplannen voor preventie en interventie nieuwe ingrijpende maatregelen moeten voorkomen bij een opleving van het coronavirus. Het uitgangspunt voor de strategie is de samenleving zo lang mogelijk open houden. Vorige week bij de bekendmaking van de strategie werd nog rekening gehouden met een opleving van het virus in het najaar, maar de afgelopen dagen lijkt een nieuwe golf nu er al aan te komen.

De kabinetsplannen zien er volgens de organisaties op papier goed uit, maar ze benadrukken dat het aankomt op de uitwerking in de praktijk. Thijssen en Vonhof vragen het kabinet om onder andere meer ondernemers(organisaties) een stem te geven in het nieuwe Maatschappelijk Impact Team, voor goede coordinatie van mogelijke coronamaatregelen met buurlanden en tijdiger overleg met het bedrijfsleven als de corona-situatie weer zou escaleren.