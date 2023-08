Ondernemersorganisaties: Verlaag regeldruk voor midden- en kleinbedrijven

MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten voor een stevige aanpak van het volgende kabinet om de toenemende regeldruk voor ondernemend Nederland te stoppen. Volgens de ondernemersorganisaties zijn harde reductiedoelstellingen ‘bittere noodzaak’, zo schrijven de ondernemersorganisaties op hun website.

Het statement is een reactie op het voortgangsrapport van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Uit het rapport blijkt namelijk dat een derde van de regels bijna niet uitvoerbaar is voor ondernemers, schrijven de organisaties. Het drijft volgens MKB-Nederland en VNO-NCW ‘de gigantische kosten’ van regeldruk op tot ‘onaanvaardbare proporties’.

“Met alle transities die gaande zijn en de investeringen die dat vraagt, hebben ondernemers lucht nodig. Verminderen van de regeldruk, onder andere door meer uitzonderingen voor het MKB en het schrappen van onwerkbare regels, is een van de makkelijkste en goedkoopste dingen die een nieuw kabinet kan doen om hen wat meer ruimte te geven. Zelfs de Europese Commissie heeft inmiddels een one in, one out beleid en een harde reductiedoelstelling om 25 procent van haar rapportageverplichtingen te schrappen. In Nederland is zelfs méér nodig”, vinden de ondernemersorganisaties.

Aan de positieve kant stellen de ondernemersorganisaties dat de huidige regeldrukaanpak van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat steviger is dan onder de twee vorige kabinetten. Zo vinden zij de MKB-Indicatorbedrijvenaanpak veelbelovend, waarbij de regeldruk bij bedrijven in zes specifieke sectoren én de werkbaarheid van die regels wordt gemeten. “Uit die aanpak blijkt onder meer dat ondernemers voor tweederde van de verplichtingen extern advies moeten inhuren omdat ze zo complex zijn. Bij 15 tot 20 procent is externe inhuur zelfs wettelijk verplicht. Daar zijn hoge kosten mee gemoeid en ook daar moet het mes in. Verlaag de regeldrukkosten veroorzaakt door externe adviseurs, die bovendien vaak heel verschillende tarieven voor dezelfde diensten rekenen”, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.