Ondernemersvertrouwen licht gegroeid, nog steeds negatief

Ondernemers zijn in de meeste bedrijfstakken negatief gestemd. Het ondernemersvertrouwen komt in het derde kwartaal van 2023 uit op min 8,3 procent is is daarmee ongeveer hetzelfde als drie maanden eerder, zo blijkt uit een conjunctuurenquête van het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), MKB Nederland en VNO-NCW.

Het ondernemersvertrouwen ging vanaf eind 2021 tot en met eind 2022 bergafwaarts. In 2023 herstelt het vertrouwen onder ondernemers weer, maar blijft deze nog steeds negatief, met in januari een score van min 13,2 procent, in april min 8,2 procent en in juli min 8,3 procent.

In de detailhandel is voor de derde keer op rij een verbeterd ondernemersvertrouwen te zien. Zo stijgt het vertrouwen van min 8,1 procent naar min 6 procent. De enige sector die een positief vertrouwen noteerde, was de bedrijfstak informatie en communicatie.

De verwachtingen over inkooporders zijn negatief en lager dan een jaar eerder. Aan het begin van het derde kwartaal van 2023 verwacht per saldo bij twee procent van de ondernemers een daling van de waarde van hun inkooporders voor de komende drie maanden, schrijft het CBS. In de detailhandel verwacht men een daling van 3,4 procent, terwijl deze sector in juli een jaar eerder nog een groeit voorspelde van 4,9 procent.