Onderzoek: De winkelstraat moet ‘Instagrammable’ zijn en prikkelen

In een nieuw rapport van ABN Amro en Q&A Retail getiteld 'De kijk van Generatie Z en Millennials op de winkelstraat', wordt onderzocht hoe verschillende generaties winkelen ervaren. Uit het onderzoek onder 2.171 consumenten blijkt dat de winkelstraat meer inspiratie en beleving moet bieden om aantrekkelijk te blijven, vooral voor jongere generaties.

Het rapport kijkt specifiek naar een opvallend probleem: de voortdurende afname van het aantal fysieke winkels door sociaal-politieke omstandigheden zoals ‘de forste stijging in de loon- en huurkosten’ en 'de oorlog in Oekraïne’. Het rapport benoemt ook dat vooral de categorie kleding- en modewinkels, die met maar liefst 22 procent zijn gekrompen sinds 2015 (bron: Locatus), een toenemende leegstand in retailvastgoed ziet.

Kansen voor de retail vooral onder jongere consumenten

De winkelstraten staan onder druk. Toch zijn er ook kansen voor retailers. Winkels die een brug slaan tussen de fysieke winkel en de online omgeving, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals interactieve displays en augmented reality, kunnen jongere consumenten (Generatie Z en Millennials) verrassen en aantrekken.

Opvallend is dat deze jongere groep meer waarde hecht aan beleving in fysieke winkels, terwijl zij ook meer online te vinden zijn. Voor hen gaat het niet alleen om het kopen van producten maar om de algehele ervaring die daarbij komt kijken. Ze willen verrast worden. Winkelen is voor hen een vorm van vermaak. ABN Amro stelt dat vooral winkels die ‘Instagrammable’ zijn (aantrekkelijk of interessant genoeg om te fotograferen en te posten op de social media dienst Instagram) de aandacht van deze groepen trekken.

Dit betekent dat winkels meer mogen inzetten op 'Experience'. Grote merken zoals Decathlon hebben deze trend al omarmd door innovatieve winkelconcepten te ontwikkelen. Zij zetten in op technologie in de winkels om hun klanten te prikken. Hierdoor blijft fysiek winkelen aantrekkelijk, zelfs in een tijd waarin online winkelen steeds populairder wordt.

Het rapport concludeert dat winkels die erin slagen om zowel fysiek als online te prikkelen de beste kans om relevant te blijven in een snel veranderend retaillandschap.