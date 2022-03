Onderzoek: Een derde Nederlanders is voorstander blurring horeca en retail

Een derde van de Nederlandse bevolking is voorstander van blurring van horeca en retail, zo blijkt uit onderzoek van ondernemersplatform Lightspeed. Een op de vijf zegt zelfs het idee van blurring geweldig te vinden.

Blurring is het concept waarbij de grenzen tussen horeca, retail en cultuur vervagen en concepten uit elke sector onder één dak worden gebracht. Het onderwerp is opgenomen in het regeerakkoord omdat het kabinet blurring- en mengformules meer wil toestaan. In de praktijk houdt het bijvoorbeeld in dat retailers hun klanten een drankje aan mogen bieden tijdens het winkelen.

Een kwart van de respondenten geeft aan open te staan voor meer blurring-concepten zolang het maar in balans blijft. Twintig procent geeft aan nog niet helemaal overtuigd te zijn van het concept en het eerst wil ondervinden. Opvallend genoeg geeft ruim een kwart aan dat de pandemie het blurren van hun winkel- en eetgedrag heeft versneld. Zo is tien procent sneller geneigd een winkel te bezoeken waar ook gegeten en gedronken kan worden. Daarnaast is acht procent winkelen meer gaan zien als een sociale activiteit. Echter gaat 36 procent nog steeds met één doel naar een winkel of restaurant: shoppen of uit eten, aldus Lightspeed.

Ruim de helft van de respondenten wil blurring uitproberen in de retailsector. Huis- en tuinwinkels zijn het populairst met 28 procent, kledingwinkels volgen met 22 procent van de respondenten die hier interesse in heeft. Iets eten en drinken tijdens het shoppen is met 35 procent van de respondenten het meest populair gevolgd door het bijwonen van een cultureel event (zoals een poëzie-sessie in een boekhandel waar ook een drankje genuttigd kan worden).

“Het is fantastisch om te zien dat de regering de retail-, horeca- en cultuursector stimuleert om nauwer met elkaar te gaan samenwerken en zelfs te laten blenden. Het is opvallend dat er nu voornamelijk gesproken wordt over dat retailers straks hun klanten ook een biertje of wijntje mogen aanbieden, want het blurring-concept biedt veel meer mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een koffiebar in iemands favoriete kledingwinkel, maar ook aan restaurants die accessoires of ingrediënten verkopen," aldus Sam Bursens, Sales Manager Benelux bij Lightspeed, in het persbericht. “Dat blurring nog niet optimaal benut wordt in Nederland heeft vooral te maken met wet- en regelgeving, maar het nieuwe regeerakkoord biedt perspectief. Uit ons onderzoek blijkt dat Nederlanders hierover nog verdeeld zijn. Maar onbekend maakt onbemind. In het buitenland is blurring al behoorlijk succesvol, aangezien het voor meer creatieve concepten op de markt zorgt – en dat kunnen wij alleen maar toejuichen.”