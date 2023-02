Onderzoek INretail: bijna alle vastgoedbeleggers in de retail rekenen inflatie door

In oktober deed branchevereniging INretail een oproep aan verhuurders van retailvastgoed om afspraken te maken met huurders over het beperken van huurverhogingen. Die afspraken werden bijna nergens echt gemaakt, zo blijkt uit een recente enquête van INretail onder vierhonderdvijftig winkeliers.

Als gevolg van de inflatie stijgen de huren van winkelpanden snel. In oktober sprak INretail van ‘buitensporige huurprijsaanpassingen’ tot bijna vijftien procent, die ‘niet in verhouding staan tot stijgende kosten bij verhuurders’, zo stelde de brancheorganisatie destijds.

In bijna tachtig procent van de huurverhogingen vond er geen overleg plaats tussen huurder en verhuurder. Van de grotere vastgoedpartijen rekende negentig procent de CPI direct door in de huurprijs, bij kleinere partijen was dat zeventig procent. De gemiddelde prijsindexatie liep de afgelopen maanden op tot 10,7 procent in januari.

De huurstijgingen zijn vooral binnen het kleinere mkb een probleem, stelt INretail-directeur Jan Meerman. ‘De andere groep, de grootwinkelbedrijven, hebben met meerdere filialen in de portefeuille meer speelruimte. Ze hebben doorgaans een betere onderhandelingspositie dan de kleine ondernemers en kunnen hun filialen sluiten en elders tegen een beter huurtarief weer openen. De kleine ondernemer heeft die mogelijkheid vaak niet. Die moet de indexatie volgens het contract slikken, anders kan hij opdoeken.’

Die sluitingen zijn nog niet te zien in het aantal faillissementen. Volgens Meerman zijn er echter veel ondernemers die hun winkel sluiten nog voordat ze failliet gaan, of hun winkel laten overnemen.