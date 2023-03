Onderzoek INretail: Winkelcriminaliteit stijgt

Het gros van ondernemers in de non-food retail concludeert dat winkelcriminaliteit stijgt, zo blijkt uit onderzoek van INretail en NSO Retail. Op het gebied van criminaliteit spant diefstal de kroon. 80 procent van de ondervraagde retailers gaf aan het afgelopen jaar met diefstal te maken te hebben gehad.

Waar 4 op de 5 ondervraagde ondernemers te maken had met diefstal het afgelopen jaar, meldt ‘maar’ 36 procent te maken te hebben gehad met geweld, intimidatie en agressie. Op de derde plek staan vernielingen en beschadigingen en op de vierde plek staat oplichting, witwassen en fraude. Opvallend is ook dat een op de drie ondernemers het groeiende aandeel van cybercriminaliteit meldt in het onderzoek.

“Winkelcriminaliteit ondermijnt het welzijn van mensen. Retailers ervaren financiële en emotionele gevolgen, maar de confrontatie met criminaliteit hakt er ook in bij medewerkers en klanten die het helaas meemaken. De impact daarvan mag door overheden niet worden onderschat en het blijft nodig om prioriteit aan criminaliteitsbestrijding te geven,” aldus INretail in het persbericht.

De brancheorganisatie geeft aan dat ondernemers zelf veel veiligheid- en preventiemaatregelen nemen waaronder het installeren van camera’s, alarmerings- en beveiligingssystemen en detectieapparatuur voor vals geld. Ook wordt er geïnvesteerd in trainingen voor medewerkers in het herkennen en handelen bij verdacht gedrag of situaties.