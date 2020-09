Onderzoek: mondkapjesplicht zorgde niet voor minder bezoekers

De mondkapjesplicht in drukke gebieden in Amsterdam en Rotterdam kon deze zomer op veel weerstand rekenen van zowel ondernemers, maar ook consumenten. De plicht zou de consument weghouden uit de winkelstraten, maar uit het onderzoek na afloop van de test, blijkt dat de er niet minder bezoekers waren in de gebieden met de verplichting.

De resultaten worden vandaag gedeeld door de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. Het onderzoek werd gedaan door het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. De test met de mondkapjeplicht werd tussen 5 en 31 augustus uitgevoerd in 5 drukke plekken in zowel Rotterdam als Amsterdam.

Uit het onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de bezoekers inderdaad een mondkapje op de juiste wijze droeg, er was geen risicovoller gedrag, er werd niet meer afstand gehouden en er werd ook niet minder afstand gehouden. Het RIVM concludeerde eerder al dat het dragen van een mondkapje ervoor kan zorgen dat mensen voorzichtiger worden en meer afstand houden van elkaar, maar die bevindingen worden niet ondersteund door het onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.