Onderzoek: “Open horeca kan leiden tot verdubbeling winkelend publiek”

Afgelopen weekend waarin de winkels weer open gingen en in enkele steden de horeca uit protest heropende, was voor Bureau RMC het perfecte onderzoek. Uit onderzoek van het bureau, dat het aantal passanten telt in de winkelstraten, blijkt dat geopende horeca tot een verdubbeling van het winkelend publiek kan betekenen.

Uit de cijfers van Bureau RMC blijkt dat in geheel Nederland het zaterdag 15 januari 49 procent drukker was dan vorig jaar. Op zondag 16 januari was dit 45 procent. In Den Bosch ging de horeca echter voor een gedeelte open op zaterdag. Op die dag lag het aantal passanten in de winkelstraten 117 procent hoger dan vorig jaar. In Utrecht was het op zaterdag 88 procent drukker en op zondag zelfs 161 procent.

“De functie van binnensteden is aan het veranderen en winkelen is niet meer het hoofddoel. Dat werd afgelopen week maar weer duidelijk bewezen,” aldus Bureau RMC in een persbericht.

Verdubbeling winkelend publiek mogelijk door geopende horeca

Dit weekend reageerde retailers blij op de onverwachte volledige heropening. Vanaf zaterdag 15 januari mochten de deuren van de winkels weer volledig open, zonder afspraak, tot vijf uur ‘s middags. De horeca moest echter gesloten blijven, iets wat ook de retail jammer vindt. Op social media waren veel berichten te lezen van retailers die vinden dat zonder de horeca de stad een ‘zielloze plek is’. Horeca en retail horen bij elkaar, aldus de berichten.

De resultaten van Bureau RMC lijken te ondersteunen dat horeca en retail hand in hand gaan om de levendigheid in de winkelstraten te behouden. Of de horeca op korte termijn weer open mag moet blijken bij het volgende weegmoment op 25 januari. Afgelopen persconferentie durfde premier Rutte nog geen beloftes te doen over een heropening.