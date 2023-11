Onderzoek: ‘Samenwerking in centrumgebieden moet beter’

Centrumgebieden staan voor een grote opgave en om die het hoofd te bieden moet er beter samengewerkt worden. Dit is de conclusie van een onderzoek van Platform De Nieuwe Winkelstraat en Stad & Co. Aan het onderzoek deden ruim 80 experts en leden van centrumorganisaties mee.

“De functie van centrumgebieden verandert snel door transformatieopgaven, gecombineerde functies van wonen, werken en recreëren en verdere digitalisering,” aldus het persbericht over het onderzoek. Het aantal partijen dat betrokken is bij de transformatie blijft groeien waardoor de situatie alleen maar complexer wordt. “Gemeenten, pandeigenaren, ondernemers en partijen zoals horeca, retail, cultuur moeten met passende overleg- en organisatievormen goed en tijdig hierop in kunnen spelen en ook de rol van bewoners wordt steeds belangrijker.”

DNWS en Stad & Co. benadrukken dat de verantwoordelijkheid die bij samenwerkingsvormen in een centrumgebied komt niet langer op ‘vrijwillige schouders van private partijen rusten’. Een professionele en integrale aanpak is nodig mét een rol van de gemeenten. In tegenstelling tot het verleden waarin de gemeenten alleen faciliteerden, moeten deze ook participeren in de centrumorganisatie als gelijkwaardige samenwerkingspartner, aldus het onderzoek.