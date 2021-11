Onderzoeken verwachten lokaal en fysiek winkelen op Black Friday: winkeliers vrezen extra drukte

Over precies een week is het Black Friday, het koopjesfestijn dat is overgewaaid vanuit de Verenigde Staten. Vorig jaar werden alle winkels in Rotterdam zelfs gesloten omdat het extreem druk was in de stad. Ook in Amsterdam en Eindhoven was het veel te druk volgens de gemeenten. Met de oplopende besmettingen, logistieke drukte en de eerdere sluitingstijd van winkels door de nieuwe maatregelen, is het spannend hoe het Black Friday-weekend dit jaar zal verlopen.

Diverse onderzoeksbureau deden rondvraag bij consumenten. Twee grote trends kwamen hieruit naar voren: de koopjagers gaan voor lokaal én fysiek winkelen. Uit onderzoek van Motivaction (onder ruim 1.000 consumenten) dat vandaag werd gepubliceerd blijkt dat drie op de tien Nederlanders verwacht op Black Friday (dit jaar 26 november), of de dagen daarna op koopjesjacht te gaan. In eerdere jaren lag dit percentage op 25 procent. Meer van de helft van de koopjesjagers (53 procent) verwacht stenen winkels te gaan bezoeken. Motivaction geeft wel aan dat de oplopende besmettingen misschien een dempende factor is op het aantal mensen dat werkelijk naar de winkelstraat gaat.

Naast het feit dat consumenten vaker bij fysieke winkels willen kopen, geeft 25 procent uit het onderzoek van Shopify (ook onder 1.000 consumenten) aan meer geld uit te willen geven bij lokale winkels dan vorig jaar. Hoeveel geld precies gespendeerd gaat worden, daar zijn de twee onderzoeken het niet over eens. Motivaction heeft het over een daling van de uitgaven per persoon, van 299 naar 239 euro, terwijl Shopify een gemiddeld bedrag van 367 euro per shopper verwachten.

Bovenkleding is volgens Motivation populairder voor Black Friday-deals dan vorig jaar. 32 procent van de ondervraagden geeft aan op zoek te zijn naar bovenkleding. Ook schoenen staan hoog op de verlanglijst, met 24 procent.

Toch is er ook kritiek onder de consumenten. Zo geeft 41 procent van de ondervraagden bij Motivaction aan dat fysieke retailers dit jaar vanwege corona niet aan Black Friday mee zou moeten doen. Een opmerkelijke uitspraak. Niet alleen de consumenten zijn bezorgd, ook de winkeliers houden hun hart vast. Winkeliers willen het liefst de klanten zoveel mogelijk over de dag spreiden, maar vanwege de nieuwe coronaregels die afgelopen zaterdag zijn ingegaan, moeten zij hun deuren al sluiten om zes uur ‘s avonds.