Onderzoeksraad voor Veiligheid: effecten sluiten niet-essentiële winkels onduidelijk

Er is te weinig bekend over de effecten van de coronamaatregelen, zoals de mondkapjesplicht en het sluiten van niet-essentiële winkels, want het kabinet heeft de maatregelen niet grondig genoeg geëvalueerd, blijkt uit een tweede rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis.

Het rapport spant over de periode tussen september 2020 en juli 2021. Na een rustige zomer ging in december 2020 het land op slot, waardoor onder andere scholen, niet-essentiële winkels en sportclubs moesten sluiten. Later werd een avondklok ingevoerd en geldde er een mondkapjesplicht in openbare gelegenheden.

Volgens het OVV is het nog steeds niet duidelijk in hoeverre maatregelen hebben bijgedragen aan het indammen van het coronavirus. De raad zegt dat het kabinet de effecten nauwelijks heeft gemonitord en geëvalueerd, terwijl het wel zijn verwachtingen uitsprak.

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is onderdeel van drie-serie rapporten. In de rapporten is de OVV kritisch op de houding en de corona-aanpak van het kabinet.