ONL en IMK komen met noodlijn voor mkb’ers: “Moet hen helpen om hun hart te luchten”

Nederlandse ondernemers zien de druk op hun bedrijven steeds groter worden. Ondernemersorganisaties ontvangen inmiddels regelmatig berichten van ondernemers die kampen met mentale of fysieke klachten. Ondernemend Nederland (ONL) en Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) komen daarom vandaag met een ‘noodlijn’ voor mkb’ers, zo meldt de NOS. De noodlijn moet hen de mogelijkheid geven hun hart te luchten.

“Een ondernemer heeft graag de regie. Maar in deze tijd kan dat niet. Dan helpt een luisterend oor”, aldus mede-initiatiefnemer en directeur van het INK Michiel Hordijk tegenover de NOS. In 2008 ervoer hij zelf hoe belangrijk zo’n luisterend oor kan zijn, toen zijn eigen bedrijf het zwaar had. Vanaf vandaag zit hij aan de andere kant van de lijn, samen met negentien andere vrijwilligers, vijf dagen per week. De klachten variëren van somberheid tot pijn; sommige ondernemers willen vooral graag hun verhaal doen, anderen zoeken gericht naar oplossingen.

De verwachting is dat de hulplijn ook na de lockdown zal blijven bestaan. Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL: “De crisis is nog volop bezig, de vooruitzichten zijn nog steeds somber. En als ondernemers weer open gaan, zullen zij zich ook afvragen of ze dat nog wel kunnen. Velen hebben schulden opgebouwd. Wij verwachten nog een lange nasleep.”

De hulplijn is te bereiken op 088-9990000 en is volgens Hordijk ‘bedoeld voor mensen met een doorgaans gezonde mentale staat’. Voor bij psychische problemen wordt doorverwezen naar de huisarts of zelfmoordpreventielijn 113.