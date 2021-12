Online bestedingen groeien met 21 procent in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2021 groeiden de online bestedingen van consumenten met 21 procent ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar. Dat blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor. Gezamenlijk gaven Nederlanders online 6,9 miljard euro uit. Er werd voornamelijk meer aan diensten besteed, daarin was een stijging van 82 procent te zien vergeleken met het derde kwartaal van 2020. Aan producten werd 6 procent meer uitgegeven.

Het aantal online aankopen steeg in het derde kwartaal met 12 procent ten opzichte van vorig jaar, naar 85,5 miljoen. Dat was wel weer een daling ten opzichte van de voorgaande kwartalen: in het eerste en tweede kwartaal van 2021 werden respectievelijk 98,8 miljoen en 90,7 miljoen online aankopen gedaan. Ook wat het aantal aankopen betreft blijft de groei in producten met acht procent achter op de groei in diensten, met 47 procent.

In de categorie kleding werden 4,1 miljoen aankopen gedaan met een gemiddeld bedrag van 124 euro, iets hoger dan de gemiddelde 112 euro in het derde kwartaal van 2020. Het aantal kledingaankopen daalde dan weer, met 9 procent ten opzichte van vorig jaar. Het bestedingsniveau bleef daardoor min of meer gelijk.

Daling in cross-border aankopen zet voort