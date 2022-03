Online bestedingen passeren 30 miljard grens in 2021

Nederlanders hebben in 2021 meer dan 30 miljard euro online uitgegeven, zo blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor van Thuiswinkel.org. Om precies te zijn waren de online bestedingen 30,6 miljard euro dankzij een stijging van 16 procent jaar op jaar.

Het aantal online aankopen steeg met 13 procent naar 370 miljoen aankopen. De online aankopen zijn nu goed voor 31 procent van de totale bestedingen van Nederlanders, zo blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor.

“De online groei werd opnieuw aangewakkerd door de coronamaatregelen, zoals de sluiting van niet-essentiële winkels in het eerste kwartaal en eind vierde kwartaal," aldus Marlene ten Ham, directeur Thuiswinkel.org in het persbericht. "Hierdoor hebben consumenten dit jaar opnieuw meer online aankopen gedaan, waarbij opvallend is dat het totale bedrag dat een consument online besteedt ook is toegenomen: van 1900 euro naar 2180 euro, een stijging van 15 procent. Consumenten raken er dus aan gewend om steeds meer geld online uit te geven. We verwachten dat consumenten dit jaar online blijven kopen, maar de groei weer de vorm aanneemt van voor de coronapandemie." Voor de pandemie groeide de online bestedingen tussen de drie en zes procent per jaar.

Hoewel de online bestedingen aan diensten wel weer zijn toegenomen in 2021, is de dienstensector er nog niet helemaal bovenop, zo waarschuwt Thuiswinkel.org. In het vierde kwartaal zat de sector wel in de lift en deze groei zet naar verwachting in 2022 door. Dit jaar is de verwachting dat de online bestedingen van diensten voorbij het niveau van 2019 zal groeien.