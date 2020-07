Online bestedingen voor het eerst in jaren gedaald door coronacrisis

De online bestedingen kwamen in het eerste kwartaal uit op 6 miljard euro. Tijdens het kwartaal daalde de uitgaven met vier procent, wat betekent dat voor het eerst in jaren de online bestedingen zijn gezakt. Dit blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor. Het aantal online aankopen steeg dan wel weer met 8 procent naar 69 miljoen.

De daling in de online bestedingen werd voornamelijk veroorzaakt door een afname aan uitgaven aan diensten. Bij de uitgaven aan producten was juist een groei van 19 procent te zien. Echter konden de uitgaven aan producten niet de daling bij de diensten compenseren in het eerste kwartaal, zo blijkt in de Thuiswinkel Markt Monitor.

In alle productcategorieën was een groei aan online uitgaven te zien, behalve in één categorie: kleding. Kleding liet een daling van 4 procent zien in de online bestedingen. Het aantal aankopen daalde zelfs met 11 procent in het eerste kwartaal. De daling geldt niet voor de online schoenenbranche. Daar werd een plus van 3 procent in de aantal bestellingen gezien en plus van 5 procent in de bestedingen.