Online magazine Glamcult opent winkel in Amsterdam

Online modemagazine Glamcult plant een winkel te openen in Amsterdam, dat blijkt uit diverse berichten op Instagram van Glamcult.

“Het geheim is verklapt”, schrijft Glamcult op Instagram. “De winkel opent binnenkort!” Waar de winkel in Amsterdam is gevestigd en wanneer hij opent, wordt nog niet bekend gemaakt.

Van het speciaal aangemaakt Instagram-account is af te leiden dat het gaat om een mode- & design winkel die is samengesteld 'voor de Worldwide Underground'.