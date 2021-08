Online merk Babystyling opent flagshipstore in Amstelveen

Online merk Babystyling breidt de voetafdruk in de fysieke retail uit. Het merk opent namelijk de allereerste flagshipstore en doet dit in Amstelveen, zo blijkt uit een persbericht. Het merk heeft al een winkel in Almere.

Babystyling heeft in Amstelveen 200 vierkante meter tot haar beschikking. In de winkel is newborn-, baby- en kinderkleding te vinden in de maten 50 tot en met 128. Alle kleding van het merk zijn geproduceerd in Europa en de stoffen in de collectie hebben een duurzaam keurmerk, aldus het merk in het persbericht.

Naast de collectie van het merk, heeft de flagshipstore ook ruimte voor een ballenbak, verschoonruimte en borstvoedingsruimte. Op de tweede verdieping is een outlet.

“Een week voor de eerste lockdown openden wij de deuren van onze eerste fysieke winkel in Almere,” aldus Eigenaresse Amanda Bennes, in het persbericht. “Nadat we plotseling wekenlang niet open konden, zijn we begonnen met het winkelen op afspraak. Liefhebbers uit heel Nederland kwamen naar onze winkel om een outfit te shoppen voor hun kleintjes. Door dit succes en onze goedlopende webshop kunnen wij, nu zes maanden later, met trots onze tweede winkel openen in Stadshart Amstelveen. Een bruisend overdekt winkelcentrum met onwijs veel leuke winkels. Wij hopen veel ouders en kids te inspireren met onze hippe kleding en staan te popelen om hen in Amstelveen te ontvangen!”