Online retailer Boohoo gaat ook retourkosten rekenen

Klanten van fast fashion-gigant Boohoo moeten vanaf nu zelf de retourkosten dragen als ze een online bestelling willen retourneren. Het bedrijf rekent shoppers nu 1,99 pond (ongeveer 2,36 euro) per pakje aan, dat zal worden afgetrokken van het bedrag dat ze terugkrijgen, zo meldt de BBC.

Gratis retourneren is een hoeksteen van de fast fashion-industrie, waarbij klanten vaak meerdere artikelen kopen om thuis te passen voordat ze de artikelen die ze niet willen hebben terugsturen.Volgens betalingsprovider Paymentsense is 78 procent van de klanten eerder geneigd iets bij een merk te kopen als dat merk gratis retourzendingen aanbiedt.

Maar het tijdrovende en dure proces van het accepteren van gratis retourzendingen kan een hoofdpijn zijn voor modebedrijven.Dat is nog erger geworden sinds de uitbraak van de pandemie, die de verschuiving van consumenten naar online kanalen heeft versneld. Daarom heeft een toenemend aantal bedrijven aangekondigd retourkosten in te voeren om de kosten te drukken.

In mei kondigde Inditex aan dat klanten 1,95 pond zouden moeten betalen voor het retourneren van online bestellingen bij haar merk Zara. Ook Next en Uniqlo hebben onlangs soortgelijke aankondigingen gedaan.

Boohoo zei in juni dat het aantal retourzendingen in de tweede helft van het jaar "aanzienlijk" was gestegen en hoger lag dan verwacht en dan het niveau van voor de pandemie.