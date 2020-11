‘Online verkoop Black Friday 80 procent hoger, consument koopt in eerste uur massaal kleding en schoenen'

Op alle vlakken was het op Black Friday druk bij winkeliers. Zowel online als offline meldde de consument zich massaal. Uit data van Klarna blijkt dat de online verkopen op de desbetreffende vrijdag 80 procent hoger lagen dan een jaar eerder.

Het eerste uur van de koopjesdag zorgde al voor een plus van 84 procent aan bestedingen online in vergelijking met het eerste uur op Black Friday in 2019, aldus Klarna. In dat eerste uur gingen consumenten massaal op zoek naar kleding en schoenen. Hier werden 1211 procent meer aankopen in gedaan dan in het eerste uur van de shopdag vorig jaar. De data die Klarna verzamelde kwam bij meer dan 20.000 Nederlandse webshops vandaan. Vooral in de categorieën elektronica, entertainment en health & beauty stegen de bestedingen flink.

“Miljoenen Nederlanders bleven op Black Friday tot middernacht op om als eerste hun slag te kunnen slaan. Sinterklaas- en kerstinkopen worden nu grotendeels online gedaan en consumenten hadden zich duidelijk goed voorbereid om de beste deals te scoren,” aldus Wilko Klaassen, General Manager van Klarna Nederland, België en Frankrijk. “Je kunt het vergelijken met de run op zeer gewilde kaartjes voor een concert, waarbij mensen voor de deur overnachten om er als eerste bij te zijn. Hetzelfde gebeurt nu in een digitale omgeving. Er waren meer dan 10 keer zoveel verkopen in het eerste uur van Black Friday in vergelijking met een gemiddelde shopdag.”