“Onze nieuwe loyaliteitsstrategie zal de expansie van JACK & JONES in verschillende markten stimuleren”

Voyado, het Zweedse retailtechnologieplatform, heeft zijn nieuwe wereldwijde samenwerking met BESTSELLER aangekondigd om de klantloyaliteit te vergroten en hypergepersonaliseerde ervaringen te leveren binnen de retailgroep.

BESTSELLER beheert meer dan 20 merken, waaronder Vero Moda, Only en het snelgroeiende JACK & JONES. Het diverse aanbod van merken onder de paraplu van de groep vereist een geavanceerde technische infrastructuur die snel kan reageren en verschillende strategieën kan uitvoeren.

Anja Bonnet Steensen, die leiding geeft aan het groeiteam bij JACK & JONES, zegt over de nieuwe samenwerking: “Het loyaliteitsprogramma is een belangrijk onderdeel van de strategie van JACK & JONES om geavanceerde technologische oplossingen te integreren die elk contactmoment van het klanttraject verbeteren.”

JACK & JONES stond historisch bekend om zijn sterke wholesale operatie. Echter, in het afgelopen decennium heeft het bedrijf zijn business model effectief gediversifieerd. Onlangs vierden ze de mijlpaal van de opening van hun 1000e winkel en hebben ze ook een aanzienlijke toename in online verkoop genoteerd, wat een hogere vraag naar een andere vorm van communicatie met de eindconsument heeft gecreëerd.

Het aantal winstgevende, terugkerende klanten vergroten

Bij JACK & JONES dragen terugkerende klanten aanzienlijk bij aan de totale verkoopcijfers, zowel online als in de winkel. Samenwerken met Voyado stelt JACK & JONES in staat om af te stappen van traditionele segmentgebaseerde benaderingen, de consumentenvraag in real-time vast te leggen en op maat gemaakte aanbevelingen, gepersonaliseerde communicatie en exclusieve voordelen te bieden die de klanttevredenheid verhogen en langdurige loyaliteit stimuleren.

Volgens Anja staat de verandering in mindset richting het verbeteren van klantloyaliteit al jaren op de agenda. Ze merkte op: “Het begrijpen en anticiperen op de behoeften van onze klanten staat centraal in onze bedrijfsstrategie. Het vinden van een flexibele manier van werken is belangrijk omdat de industrie en macrofactoren zo snel veranderen. Nu zijn we minder afhankelijk van andere afdelingen en kunnen we snel handelen, wat een aanzienlijk voordeel is.”

Anja benadrukt de strategie om een sterke basis te leggen van door de consument getriggerde automatiseringen om hun ambitieuze doelen te bereiken. "Het belangrijkste wat je kunt zeggen in de wereld van e-mailmarketing is ongetwijfeld het volgende: misschien besteden we vandaag 80% van onze tijd aan 20% van de omzet. Onze e-mailmarketingstrategie richt zich op getriggerde e-mails omdat die een groter deel van onze omzet genereren. We hebben verschillende e-mailflows ontworpen die betrekking hebben op onze belangrijkste commerciële key performance indicators. Deze aanpak is succesvol gebleken in het verhogen van onze inkomsten en betrokkenheid - en maakt tijd vrij om met ambitieuze campagnes te werken".

Het belang van first-party data in een wereld zonder cookies

In het kader van de digitale ontwikkelingen die van invloed zijn op cookielijsten en toestemmingsmodi, wordt het bezitten en beheren van first-party gegevens cruciaal voor retailers zoals JACK & JONES. Met meer dan een miljoen abonnees kan JACK & JONES hun gegevens gebruiken in verschillende marketingcampagnes, waarbij de nadruk ligt op het stimuleren van verkeer en het toewijzen van het grootste deel van hun marketingbudget aan deze campagnes.

Omnichannel ervaring

Veel multichannel-bedrijven maken zich zorgen over online winkelen dat afbreuk doet aan hun fysieke winkels, en interne silo's zorgen ervoor dat retailers het omnichannel-voordeel missen. Voor JACK & JONES draait de bijgewerkte omnichannelstrategie om de consument in plaats van het kanaal waarin ze winkelen. "Ik ben hier erg enthousiast over omdat het een aanzienlijke kans biedt om online en offline te verbinden en verkeer naar de winkels te leiden. Door de data op orde te hebben, kunnen we een 360-graden beeld van de klanten in de winkel bieden, waardoor het voor alle medewerkers eenvoudig is om de voordelen van de nieuwe technologie voor zichzelf en voor de eindconsumenten te zien."

