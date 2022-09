Ook Belgische handelssector onderneemt collectief actie om energie te besparen

Ook de Belgische handelssector besluit collectief actie te ondernemen om het energiegebruik te temperen. De Belgische federatie van de handelssector, Comeos, lanceert hiervoor de actie Responsible Commerce, zo meldt Comeos in een persbericht.

Met de actie zullen leden van de federatie vanaf 1 oktober en gedurende de rest van de winter één uur na sluiting van de winkel lichtreclame, etalageverlichting en verlichting op parkeerplaatsen doven. Daarnaast worden winkeldeuren tijdens openingsuren - waar mogelijk - dichtgehouden en de temperatuur in de winkels wordt beperkt tot een maximaal van negentien graden.

CEO van Comeos, Dominique Michel, deelt over de maatregelen: “De inspanningen leveren een aanzienlijke besparing op. De thermostaat één graad lager zetten geeft een gemiddelde besparing van zeven procent op het verbruik van de verwarming. Het uitschakelen van de verlichting buiten de openingsuren betekent een besparing die kan oplopen tot vijftien procent.”

Over de door hem verwachte ontvangst van de maatregelen door het winkelend publiek stelt hij: “We zijn zeker dat dit grootschalig initiatief positief gaat onthaald worden door onze klanten. Zij zijn zich ook bewust van de inspanningen die we allemaal moeten leveren om de energiefactuur te milderen. Samen raken we erdoor.”

In Nederland kondigde brancheorganisatie Inretail in augustus al een campagne aan waarbij retailers werd opgeroepen de deuren van hun winkels te sluiten voor energiebesparing. "Als je als winkelier je deur openhoudt, dan heb je iets uit te leggen aan de maatschappij", zo meldde Inretail-directeur Jan Meerman aan de NOS.