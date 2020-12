Ook Franse retailorganisaties vragen uitstel van soldenperiode

Diverse Franse retailorganisaties hebben de overheid gevraagd het begin van de soldenperiode uit te stellen. De organisaties willen de periode graag uitstellen tot het einde van januari, zo meldt nieuwsbureau AFP.

Frankrijk, heeft net als in België, te maken met een vast startschot van de koopjesperiode. In België werd eerder deze week al duidelijk dat de wintersolden niet uitgesteld wordt. De periode begint alleen in januari op maandag en niet om zaterdag om drukte te voorkomen.

De retailorganisaties in Frankrijk willen de koopjesperiode uitstellen tot woensdag 27 januari of woensdag 20 januari. In het land waren de niet-essentiële winkels ook tot het einde van november verplicht dicht vanwege de aangekondigde coronamaatregelen. Vanwege de sluiting zitten retailers nu met hoge voorraden. Het is essentieel dat winkeliers hun voorraad tegen de normale prijs kunnen verkopen zodat de cashflow van de bedrijven op peil blijft en de vaste lasten betaald kunnen worden, zo meldt AFP.

Deze zomer werd de start van de solden in Frankrijk ook al opgeschoven.