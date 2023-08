Ook Wallonië stopt met automatisch printen van kassabon

Wallonië stopt vanaf vandaag met het automatisch printen van de kassabon, schrijft Gondola Magazine. Consumenten die nog een papieren ticket willen, kunnen daar nog wel specifiek naar vragen.

“De regeling gaat in vanaf 10 augustus, maar er wordt een overgangsperiode voorzien, zodat handelaars zich kunnen aanpassen”, vertelt Ysaline Fettweis, woordvoerder bij Waals minister van Leefmilieu Céline Tellier (Ecolo), aan Gondola Magazine. “Vandaag passen veel handelaars de regeling al in de praktijk toe. Ze vragen hun klanten of ze een ticket willen of niet.”

De afschaffing van het automatisch printen wordt toegepast in het kader van milieuvervuiling. Uit een onderzoek in Frankrijk bleek eerder dat ruim een derde van de Fransen een kassabon meteen na aankoop weggooit. Bovendien zouden de bonnetjes thermisch papier met chemische substanties bevatten.

Het niet automatisch printen geldt in heel veel winkels en in alle supermarkten. Ook worden nog kassabonnen uitgedeeld in de horeca, omdat deze vaak als bewijs voor onkosten worden gebruikt. Echter geldt het niet voor alle betalingen. Zo blijven dienstverleners gewoon een bonnetje geven en ontvangt de consument een bonnetje bij de aanschaf van apparatuur. Daarnaast kan een klant een bonnetje bij de winkelier opvragen die per mail of per sms verstuurd kan worden.

Wallonië volgt hiermee Frankrijk op. In Vlaanderen wordt eerst nog de balans opgemaakt. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) meldt aan Gondola Magazine dat het de mogelijkheden onderzoekt.