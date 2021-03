Open op afspraak: Zo pakken Blijdesteijn, Koekwaus, Steppin’ Out en Onley Desirables het aan

Morgen is het zover: vanaf 3 maart mogen winkeliers weer klanten ontvangen, maar dan alleen op afspraak. Het is een versoepeling om retailers ruimte te geven waar meerdere voorwaarden aan hangen vanuit de overheid. Hoe pakken retailers dit aan. Hoeveel mensen laten ze in de winkel, hoe moet men reserveren, hoe lang is een tijdslot en gaan ze elke dag open? FashionUnited deed een rondvraag.

Eerst nog even de regels op een rij. Vanaf 3 maart mogen winkels dus weer bezoekers op afspraak ontvangen. Deze afspraak moet minstens 4 uur van te voren worden gemaakt. Daarbij mogen maar 2 mensen per verdieping verwelkomd worden en dit maximaal zes keer per uur. In één uur mag een verdieping dus maximaal 12 personen ontvangen, wanneer gewerkt wordt met tijdslots van 10 minuten. De grote van de winkel speelt hierin geen rol - het maximum aantal bezoekers telt per verdieping niet per vierkante meter. Het betekent niet dat winkeliers zich aan moeten houden aan een tijdslot van 10 minuten per klant, ze zijn vrij dit in te vullen zolang er niet meer dan twee personen per verdieping binnen zijn.

Koekwaus in Den Bosch

Koekwaus in Den Bosch wil van het winkelen op afspraak echt een ‘gezellig momentje maken’, zo vertelt mede-eigenaar Marlou van Rheden telefonisch aan FashionUnited. Vorig jaar bood de conceptstore al private shopping sessies aan en pakt dit opnieuw zo aan. Klanten kunnen zeven dagen in de week tijdens de normale openingstijden terecht bij Koekwaus. “Vorig jaar opende we ook in de avonduren, maar dat doen we nu niet.”

Geïnteresseerden kunnen een tijdslot van een uur reserveren via de webshop en er kunnen twee personen tegelijkertijd in de winkel. Van Rheden had niet verwacht dat het zo storm zou lopen, maar haar zus en mede-eigenaar Laura waarschuwde dat dit wel het geval zou zijn. Zus Laura kreeg gelijk want er zijn al heel veel aanmeldingen, zo meldt van Rheden tijdens het gesprek. “Eerst waren het alleen de vaste klanten, maar nu zien we ook een hoop nieuwe klanten verschijnen.” De shoppers krijgen na een boeking een reservering en worden door Koekwaus gevraagd of ze misschien al items hebben gezien die ze sowieso willen passen. Hiervan kan de shopper dan een screenshot maken en via Whatsapp naar de zussen sturen. “Een uur is maar kort en op deze manier hangt er meteen een rekje klaar. Die kan aangevuld worden met andere items uit de winkel natuurlijk.”

Om er echt een bijzonder moment van te maken staat voor de shopper een hapje en een drankje klaar. “Winkelen op afspraak is misschien niet voor elke winkel en mode-retailer geschikt, maar het past heel erg bij onze doelgroep en onze lifestyle,” zo vertelt van Rheden. In eerste instantie opende Koekwaus alleen de eerste twee weken van de agenda open voor winkelen op afspraak, maar gezien de animo zo groot is, is het nu mogelijk een afspraak te boeken in heel maart. “Mochten de maatregelen dan veranderen kunnen we altijd nog afzeggen, maar zo hebben mensen meer opties.”

Only Desirables in Amsterdam

Gerard Onley van Onley Desirables aan de Czaar Peterstraat in Amsterdam verwelkomt vanaf woensdag ook weer klanten in de winkel. Onley Desirables verkoopt unieke en soms zeldzame designer-items. De winkel gaat open op de normale openingstijden - dinsdag tot en met zaterdag van 10:00 tot en met 18:00 uur, zo laat de ondernemer schriftelijk weten aan FashionUnited. “Als het moet, dan ben ik ook flexibel.” De winkel van Onley is niet groot, ‘2 bezoekers past perfect in de ruimte’. Elk tijdslot is een uur lang. “Als het lukt verwacht ik ongeveer vijf tot 6 klanten per dag.” Reserveren kan via het emailadres van Onley Desirables waarbij consumenten een tijdslot kunnen reserveren en vervolgens een bevestiging krijgen.

Beeld: Blijdesteijn Mode

Blijdesteijn Mode in Tiel

Bram van Blijdesteijn, de zesde generatie van de familie Van Blijdesteijn en Blijdesteijn Mode in Tiel, geeft aan dat het winkelen op afspraak voor de weidewinkel niet nieuw is. “We werken al zeker tien jaar met personal shopping afspraken,” zo vertelt Blijdesteijn telefonisch aan FashionUnited. “Met onze grote is dat makkelijk en veilig te organiseren.” De winkel van 3500 vierkante meter gaat dan ook zeker open op afspraak. Met alle verdiepingen die het pand telt, staat Blijdesteijn Mode 8 afspraken per uur toe. De lengte van die afspraak verschilt van een uur tot anderhalf uur. Bezoekers moeten namelijk online een afspraak maken waarbij ze al aangeven of ze voor dames- of herenmode komen en voor welke gelegenheid. “Voor casual boeken we een uur in, voor feestkleding anderhalf uur,” zo vertelt Blijdesteijn.

De weidewinkel gaat op de normale openingsdagen en -tijden open, zo vertelt de ondernemer, behalve op de koopavond. “We gaan eerst even kijken hoe het overdag gaat.” Twee dagen voor de gedeeltelijke heropening staan er al flink wat afspraken op de agenda voor de komende tijd. “Binnen de eerste twee dagen na de aankondiging werden al zestig afspraken geboekt. We staan in totaal nu op tachtig of negentig afspraken al.”

“Wij missen de klant, maar de klant mist ons ook. Zij gaan ons nu waarschijnlijk wel als uitje gebruiken en daarbij moeten we wel strikt zijn met alle veiligheidsmaatregelen.” Over het heropenen lijkt Blijdesteijn geen twijfel te hebben. “We moeten iets. We zijn altijd al servicegericht geweest en click & collect werkt voor ons niet. We zijn juist goed in het adviseren en het totaal aankleden, dat krijg je online niet zo voor elkaar.”

Beeld: Steppin’ Out

Steppin’Out

Kledingketen Steppin’ Out heeft in totaal vijftien winkels en allemaal gaan ze open op afspraak, zo vertelt CEO Clé Enneking schriftelijk aan FashionUnited. Op de agenda staan al zo’n 100 afspraken en verspreid over alle winkels, is dit goed te overzien, zo vertelt de CEO. “We staan te popelen om onze klanten weer live te kunnen ontmoeten. Wij grijpen deze kans graag aan om dat te doen. Dat was anders toen enige tijd geleden de mogelijkheid geboden werd voor click & collect. Daar hebben wij niet aan meegedaan. Dat was logistiek niet te doen voor ons.”

Shoppers kunnen online een plek reserveren, maar Steppin’ Out hangt daar geen maximum tijd aan dat bezoekers in de winkel kunnen blijven. “In alle bescheidenheid; Er worden al behoorlijk wat afspraken gemaakt, maar het is nou ook weer niet zo dat wij moeten puzzelen om het allemaal in elkaar te zetten. Als een klant de moeite neemt om een afspraak te boeken, dan bellen we om de afspraak te bevestigen. We vragen dan ook waarnaar zij precies op zoek zijn en of wij alvast wat kunnen voorbereiden. Eenmaal binnen, dan nemen we alle tijd voor deze klant. Inclusief een kop koffie.” Een afspraak duurt dan ook zo lang als nodig is en er is één klant welkom in de winkel, of een klant met zijn of haar partner, zo vertelt de CEO.

Enneking benadrukt dat het winkelen op afspraak een doekje voor het bloeden is en vooral snakt naar de winkels volledig heropenen. Desondanks de behoefte volledig te heropenen is het winkelen op afspraak op dit moment van woensdag tot en met zaterdag tussen twaalf en vijf mogelijk. “We willen even kijken wat het doet.” De CEO geeft ook aan dat het te maken heeft met de inzet van het personeel. “Het is niet handig als je maar twee afspraken op een dag hebt kunnen inplannen. In het slechtste geval om 10:00 en 16:00. Wat moet je dan in die tussenliggende uren doen? Om die reden hebben we het compact gehouden.” Opschalen kan volgens de CEO ook gemakkelijk, mocht dat nodig zijn.

Gekeken naar het aantal afspraken die Blijdesteijn Mode, Steppin’ Out en Koekwaus al hebben verzameld in de agenda, lijkt de klant te popelen weer naar de winkels te gaan. Uit een onderzoek van Strabo en Factsnapp onder 821 respondenten blijkt dat 90 procent voor de openstelling van winkels is. Of het nu gaat om even de deur uit te zijn, of dat de garderobe echt toe is aan nieuwe items, de consument mist de fysieke winkel. Afwachten blijft wanneer demissionair minister-president tijdens een persconferentie de verlossende woorden spreekt dat de winkels weer open mogen.