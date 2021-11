Opnieuw Singles’ Day-record voor Alibaba, maar groei vlakt af

De elfde van de elfde. Het is een dag met vele gezichten: Sint Maarten, de aftrap van het Carnavalsseizoen én het is Singles’ Day. De Chinese koopjesdag zorgde bij de grande dame Alibaba opnieuw voor een omzetrecord, maar de groei van het shopfestijn vlakte wel af, zo blijkt uit een persbericht.

Bij Alibaba Group Holding Limited zorgde bij het eigen shopfestijn genaamd 11.11 Global Shopping Festival verspreid over elf dagen voor een omzet van 84,54 miljard dollar, omgerekend 73,8 miljard euro. De Chinese gigant behaalde deze omzet door een groei van 14 procent, het laagste in jaren.

Singles’ Day is een relatief nieuw fenomeen in Nederland en België. Voor wie nog niet bekend is met Singles’ Day: het is een feestdag in het leven geroepen door studenten en vind zijn oorsprong in China. Het is de tegenhanger van Valentijnsdag en is bedoeld zodat single mensen cadeaus kopen voor zichzelf.