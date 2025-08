Opus-winkel alweer weg uit Nederland?

De eerste winkel van Duits merk Opus, zowel in Nederland als wereldwijd, is alweer gesloten. Het nieuws wordt gemeld door lokaal platform Indebuurt en op Google wordt de winkel als ‘permanent gesloten’ gemarkeerd.

FashionUnited heeft contact gezocht met Opus voor meer informatie.

Opus opende begin 2024 haar deuren in Enschede. Het was de eerste winkel van het merk in Nederland, maar ook de eerste monobrandwinkel ooit voor het merk.

Of Opus nog terugkeert in de Nederlandse winkelstraat, maar op een andere locatie is niet duidelijk. Indebuurt meldt dat een briefje in de etalage van de winkel in Enschede klanten verwijst naar de webshop.

In Duitsland opende het merk een jaar geleden een vestiging in het Zweibrücken Fashion Outlet. Over het algemeen lijken er op de thuismarkt alleen outletwinkels van het merk te zijn. Daaronder vallen een vestiging in het Designer Outlet Ochtrup en de outletwinkel in Oelde. In deze stad in Noordrijn-Westfalen is ook het hoofdkantoor gevestigd van Simplicity Networks GmbH, het bedrijf achter Opus en het zustermerk Someday.