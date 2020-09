& Other Stories introduceert een ‘humanless retail concept’

De H&M Group heeft de eerste stap in geautomatiseerde retail gemaakt. Het bedrijf heeft namelijk met het merk & Other Stories ‘humanless retail’ geïntroduceerd in het vlaggenschip in Galeries Lafayette, zo wordt gemeld in een persbericht.

Het bericht meldt dat de winkel in Parijs nog maar de eerste stap is van de H&M Group als het aankomt op geautomatiseerde retail. Er zijn plannen om ‘humanless retail’ verder uit te rollen in 2021.

“We werden geïnspireerd om onze eigen ‘vending machine’ ervaring op te zetten en er een mini variant van onze winkels van te maken,” aldus Ebba Kettner, hoofd van merkontwerp bij & Other Stories in het persbericht. “Het concept heeft speciale features die ingaan op diverse lagen van onze wereld. We hopen mensen nieuwsgierig te maken en ze te inspireren onze winkels verder te ontdekken.” & Other Stories heeft het concept ontwikkeld samen met een start-up uit Groot-Brittannië genaamd Social Vend.