& Other Stories opent derde Nederlandse winkel in Den Haag

Zweeds modemerk & Other Stories opent de deuren in Den Haag. Vanaf lente 2020 kunnen fans van het merk de winkel aan de Venestraat in de stad bezoeken, zo meldt & Other Stories in het persbericht.

“We houden van de creatieve en levendige sfeer in Den Haag en voelen ons nu al heel erg thuis. We kijken uit naar de opening van onze winkel en naar het ontmoeten van meer inspirerende Nederlandse klanten,” aldus Karolina Gutke, managing director van & Other Stories, in het persbericht.

& Other Stories heeft al winkels in Amsterdam en Utrecht. De nieuwe winkel in Den Haag telt twee verdiepingen.