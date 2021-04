Over de grens: Nederlands modelabel Mr. Marvis opent pop-up store in Antwerpen

Het Nederlandse modelabel Mr. Marvis zet voor de eerste keer een stap over de grens. Mr. Marvis opent 24 april 2021 zijn eerste pop-up store in Antwerpen, zo luidt het persbericht.

De winkel van het modelabel in de Belgische stad is verdeeld in twee thema’s: Get Inspired en Get Fitted. Bij binnenkomst behoort het eerste thema. De klant zou geïnspireerd kunnen raken door de draaiende en verlichte carrousel waar shorts en broeken tentoongesteld staan. Het tijdloze ontwerp met ronde vormen zorgt er -naar eigen zeggen- voor dat de bezoeker de wereld van Mr. Marvis zou betreden. De wanden van de winkel zijn voorzien van fotografie waarin de collectie naar voren komt.

Het tweede gedeelte van de winkel valt onder het thema ‘Get Fitted’. In dit thema draait het om het vinden van de juiste maat. Naast de aanwezigheid van een medewerker, is er ook een iPad aanwezig- via deze weg kan de klant de catalogus bekijken, waarna een medewerker het gewenste product uit de winkel haalt, blijkt uit het persbericht.

Het Amsterdamse modelabel maakt sinds 2016 shorts en broeken. De producten worden handgemaakt in Portugal. De pop-up store is gevestigd in de Schuttershofstraat te Antwerpen en opent 24 april 2021 zijn deuren, zo is te lezen. De prijzen van shorts en broeken die in de pop-up store te verkrijgen zijn variëren tussen de 69 euro en 89 euro: The Easies (69 euro), The Originals (79 euro), The Swims (79 euro) en The Piqués (89 euro).