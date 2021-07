Over de grens: Nederlands modemerk Black Bananas opent eerste flagshipstore in Antwerpen

Het Nederlandse streetstylemerk Black Bananas opent zijn eerste flagshipstore in Antwerpen en zet daarmee de eerste stappen over de grens, dat meldt het modemerk middels een persbericht. De flagshipstore fungeert tevens als hoofdkantoor in België.

Zo’n tien jaar geleden drukte Nederlands grafisch ontwerper Wesley Balnikker een zelf ontworpen logo op een T-shirt waarna hij het shirt cadeau gaf aan een vriend. Tijdens het uitgaan stroomden de reacties op het shirt binnen. Wat als grapje begon, was daar een droom die uitkwam: een eigen modelabel. Black Bananas, bekend geworden met het ‘transformer aapje’ won al snel populariteit onder verschillende artiesten en ligt nu bij meer dan tweehonderd verkooppunten in Europa en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland wordt het modemerk verkocht door onder andere De Bijenkorf, Wehkamp, Soccerfanshop en Sport2000.

Black Bananas opent eerste flagshipstore in Antwerpen

Op 3 oktober 2020 opende Black Bananas de deuren van zijn eerste pop-upstore in de Antwerpse binnenstad. Na een halfjaar van de stad geproefd te hebben, is het tijd voor de volgende stap: een flagshipstore in Antwerpen. Door het coronavirus veranderde de behoefte van de consument, waardoor meer behoefte aan comfortabele kleding ontstond, zo staat in het persbericht. Black Bananas zag hierdoor het aantal nieuwe klanten online groeien. Nu de wereld langzaam terug open gaat, wil het streetstylemerk haar offline ervaring internationaal gaan uitbreiden. “We hebben als team hard gewerkt aan deze milestone; een mooie flagshipstore die niet alleen bestemd is voor klanten, maar ook als PR-ruimte voor onze ambassadors in België en Nederland. Het doel is altijd al geweest te bouwen aan onze community worldwide”, aldus Balnikker in het persbericht.

De flagshipstore in Antwerpen. Credit: Black Bananas

De flagshipstore in Antwerpen. Credit: Black Bananas

De winkel biedt de volledige kinder-, mannen-, en vrouwencollectie aan en voegt bovendien een aantal artikelen toe die normaliter exclusief online te verkrijgen zijn. Daarnaast dient de flagshipstore niet alleen als winkel voor de consument, maar is in het pand ook het hoofdkantoor te vinden. De winkel is sinds 3 juli 2021 geopend voor publiek.

De paskamers in de flagshipstore in Antwerpen. Credit: Black Bananas

Details in de flagshipstore in Antwerpen. Credit: Black Bananas